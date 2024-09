Künstliche Intelligenz:Kann KI Kommunismus?

KI gilt als Turbo für Großkapitalisten. Aber einige Linke träumen davon, mit modernen Technologien eine gerechtere Welt zu programmieren. Dabei lassen sie sich von einem fast vergessenen Experiment in Chile inspirieren.

Von Jannis Brühl

Künstliche Intelligenz ist eiskalt, sagen die Skeptiker. Die selbstlernenden Algorithmen können schneller als Menschen schreiben und malen, sie automatisieren Computerarbeit. Sind sie daher nicht nur ein Werkzeug für Arbeitgeber, Abläufe in ihren Unternehmen immer effizienter zu machen, bis menschliche Arbeitnehmer überflüssig werden? Schließlich investieren vor allem die ohnehin mächtigsten Konzerne – Google, Meta, Microsoft – Milliarden Dollar in die Technologie. KI als Menschenfeind, als Turbo für den Kapitalismus – so sehen es gerade viele Linke.