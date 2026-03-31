Auf dem Tempel in Salt Lake City strahlt der Engel Moroni wieder in neuem Glanz. Das Gerüst, das das Gotteshaus jahrelang verhüllt hatte, ist verschwunden, die weißen Steinmauern sind wieder sichtbar. Die Renovierung kostete 125 Millionen Dollar. Es ist ein sichtbares Zeichen dafür, wie viel Geld die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, in Deutschland besser bekannt als Mormonen, heute bewegen kann. Und Geld hat die Kirche, viel Geld.