Deutschland sei durch Bräsigkeit in Rückstand geraten, sagt der Ökonom vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Worauf es jetzt ankommt? Entschlossene Reformen, mehr in KI investieren, mehr riskieren und disruptive Ideen zulassen.

„Wir sind die besten in den Technologien des letzten Jahrhunderts, aber nicht in den Technologien dieses Jahrhunderts“

SZ: Herr Schularick, die Deutschen haben Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg. Dabei soll Deutschland doch in diesem Jahr um erstaunliche 1,3 Prozent wachsen. Sind wir zu pessimistisch?