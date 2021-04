Baumwollpflücker in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang. Nach Berichten über Zwangsarbeit der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz, boykottierten H&M und andere Firmen Baumwolle von dort.

H&M in China, Siemens in Saudi-Arabien: Wie sollten sich Unternehmen von Diktaturen abgrenzen? Ein Ideenpapier könnte nun bei der Entscheidung helfen.

Von Thomas Fromm

Der Kampf zwischen Geld und Moral, zwischen Geschäft und Rückzug, kann sich manchmal ziemlich hinziehen. Bei Joe Kaeser dauerte es im Herbst 2018 dann doch eine Weile, bis er sich entschied, die Teilnahme an einer Investorenkonferenz in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad abzusagen. Zu diesem Zeitpunkt hatten andere ihren Rückzug schon angekündigt, unter anderem die damalige Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, Virgin-Gründer Richard Branson und Larry Fink, Chef des weltweit größten Vermögensverwalters Blackrock. Sie alle hatten beschlossen, aus Protest gegen das Verschwinden des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi lieber zu Hause zu bleiben. Kaeser aber sah die Lage so: Wenn man nicht mehr mit Ländern rede, "in denen Menschen vermisst werden, müsste ich zu Hause bleiben, weil ich mit niemandem mehr reden könnte". Dass allerdings ein Journalist von einem Spezialkommando verhört, gefoltert und ermordet wurde, war dann schon eine sehr besondere Situation, und diese Frage ist bis heute nicht beantwortet: Wie würde es eigentlich ausgehen, wenn ein deutscher Manager Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman auf die Vorwürfe anspricht, man habe im Fall Khashoggis einen unbequemen Journalisten zersägen lassen?