16. August 2018, 18:49 Uhr Monsanto-Übernahme Aus zwei mach eins

Der Bayer-Konzern darf Monsanto eingliedern - mitsamt der jüngsten Rechtsstreitigkeiten um die Spätfolgen von Glyphosat und anderen Pestiziden.

Von Elisabeth Dostert

Fast zwei Jahre nachdem die Verträge unterschrieben wurden, kann Bayer mit der Integration des US-Konzerns Monsanto beginnen. Mit dem Verkauf der Gemüsesaaten an BASF am Donnerstag sind alle Auflagen des US-Justizministeriums erfüllt. Bayer ist zwar seit dem 7. Juni Eigentümer von Monsanto und zahlte knapp 63 Milliarden Dollar für den Konzern. Bislang aber mussten beide getrennt agieren. Jetzt sollen sie eins werden.

Noch mehr Zeilen als der Übernahme an sich widmet Bayer in der Mitteilung vom Donnerstag allerdings dem Glyphosat-Urteil in den USA aus der vergangenen Woche. Ein Geschworenengericht hatte Monsanto verurteilt, 289 Millionen Dollar an den Krebspatienten Dewayne Johnson zu zahlen. Er hatte jahrelang die Grünflächen in einem Schulbezirk in Kalifornien gepflegt und mehrmals im Jahr Spritzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat ausgebracht.

Das Urteil stehe "im Widerspruch zu bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen", hieß es nun von Bayer. Es sei nur der "erste Schritt" in diesem "spezifischen Verfahren". Monsanto habe bereits angekündigt, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Bayer sei davon überzeugt, dass die Gerichte im weiteren Verlauf zu dem Ergebnis kommen werden, dass Monsanto und Glyphosat für "die Erkrankung von Herrn Johnson nicht verantwortlich sind".

Aufgrund der Auflagen des US-Justizministeriums sei Bayer bisher der Zugang zu detaillierten Informationen verwehrt gewesen. Deshalb sei es Bayer auch nicht erlaubt gewesen, "Sachverhalte zu beeinflussen und kaum möglich, aktiv und detailliert zu diesen Stellung zu nehmen", soweit diese das Geschäft von Monsanto beträfen. "Mit dem heutigen Tage erhält Bayer auch die Möglichkeit, sich aktiv in die Verteidigung bei den Glyphosat-Verfahren und etwaigen anderen Rechtsstreitigkeiten einzubringen", so der Konzern. Dabei geht es nicht nur um die rund 5000 Klagen von Gärtnern, Bauern und Verbrauchern wegen Glyphosat. In den USA laufen auch Prozesse gegen den Unkrautvernichter Dicamba, der auf benachbarten Felder mit nicht-resistenten Nutzpflanzen Schäden verursacht haben soll.

Der Aktienkurs von Bayer gab am Donnerstag weiter nach, bei Handelsschluss stand er bei gut 77 Euro. Vor dem US-Urteil vom Freitag vergangener Woche hatte der Kurs bei gut 93 Euro gelegen.