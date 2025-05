Von Lea Hampel

Was sich derzeit in Wangen im Allgäu abspielt, ist, hier passt das Wort ausnahmsweise, mehr ein Skandälchen als ein Skandal. Denn die, um die es geht, sind im Durchschnitt elf bis zwölf Millimeter groß. Etwa eine barbusige Frau, die sich streckt, eine, die sich anzieht, ein Mann auf einem Stuhl mit einem Fernglas, ein Junge, der sich die Augen zuhält. Die Modellbau-Figuren-Serie „Voyeure“ ist eines von mehr als 2000 Produkten der Wangener Firma Noch. Die sechs Figuren haben, so schreibt Bild, eine Kundin des Drogeriehändlers Müller so aufgeregt, dass sie sich beschwert habe. Müller, zu dem unter anderem das Spielzeuggeschäft Obletter in München gehört, hat die Serie deshalb aus dem Verkauf genommen. Sie seien bei einer Systemumstellung im Onlineshop gelandet und entsprächen, heißt es vom Unternehmen auf Nachfrage der SZ, „nicht unseren Ethikstandards“. Man prüfe, wie man „solche Fehler künftig vermeiden“ könne.