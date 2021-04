Von Francesca Polistina

Zu den berühmten Zitaten der Modedesignerin Vivienne Westwood gehört dieses: "Buy less, choose well, make it last", kauf weniger, wähl gut, behalt es. Den Spruch hat die Britin sogar auf T-Shirts gedruckt, und wenn sie in überfüllten Sälen den heutigen Kaufwahnsinn bemängelt, erntet sie lauten Applaus. So weit, so gut. Denn: Wer würde schon sagen, dass Nachhaltigkeit unwichtig ist?