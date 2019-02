28. Februar 2019, 23:14 Uhr Mobilitätsdienste Sixt wird Carsharing-Anbieter

Auch der deutsche Autovermieter will mitmischen in dem größer werdenden Markt für Taxidienste und flexible Buchungen per Handy.

Auch einer der größten Autovermieter der Welt, Sixt mit einem Fuhrpark von 240 000 Fahrzeugen, will nun digitalisierte Mobilitätsdienste anbieten. Am Donnerstagabend erklärte das Unternehmen aus München, dass künftig an europäischen Flughäfen Autos per Handy vorgebucht und aufgesperrt werden könnten. Zugleich sollen Kunden offenbar auch an anderen Stationen - die Rede ist auch von kleineren Städten - per Handy und mittels der zentralen App namens "One" Autos anmieten können, so wie es im Carsharing üblich ist. Dabei könne der Kunde frei entscheiden, wie lange er sein Auto behalten wolle: Wenige Minuten oder bis zu 27 Tage; die Abholung und Abgabe kann dabei an 2200 Stationen erfolgen. Zudem möchte Sixt künftig auch Fahrdienste per App anbieten. In mehreren hundert Städten habe man über 1500 Partnerfirmen eine Million Fahrer versammelt, heißt es. Damit komme man seiner "Vision eines globalen Anbieters individueller Mobilität ein großes Stück näher", sagte Vorstandschef Erich Sixt.