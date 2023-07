Von Marie Vandenhirtz

Dass sich immer alle einig sind, passiert selten. Das ist auch bei der Mobilitätswende der Fall. Die Folgen von ewig andauernden Diskussionen beobachtet man derzeit zum Beispiel in Gundelfingen. Die Gemeinde mit rund 12 000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt nördlich von Freiburg. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem Stadtzentrum Freiburgs nach Gundelfingen möchte, fährt erst rund 20 Minuten mit der Straßenbahn und steigt dann um in einen Bus - noch einmal rund zehn Minuten Fahrzeit. Das könnte doch viel einfacher gehen, dachte man sich schon in den Achtzigerjahren und plante damals eine Verlängerung der Straßenbahn um zwei Kilometer in das Zentrum der Gemeinde. Die Trasse, an der die Straßenbahn entlangfahren soll, wurde über die Jahre frei gehalten. Doch bislang wurde keine einzige Schiene verlegt.