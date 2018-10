10. Oktober 2018, 16:49 Uhr Mobiles Bezahlen Paypal schließt einen Pakt mit Google

Die etwa 20 Millionen Paypal-Kunden in Deutschland können künftig an der Kasse mit ihren Android-Smartphones über Google Pay bezahlen.

Die US-Firma könnte damit zu einer ernsthafte Gefahr für die deutschen Banken werden.

Von Nils Wischmeyer, Köln

Die deutsche Ladenkasse ist seit einigen Monaten heiß umkämpftes Gebiet. Erst befeuerten die Banken den Trend zum Bezahlen mit der kontaktlosen Kredit- oder Girocard, dann kam der Hype um das mobile Bezahlen. Google Pay startete in Deutschland ebenso wie die eigenen Lösungen der Sparkassen und Volksbanken. Im Dezember wohl soll Apple Pay folgen. Als wäre die Konkurrenz nicht groß genug, will jetzt auch Paypal an dem Hype mitverdienen und könnte dabei eine ernsthafte Gefahr für die deutschen Banken werden.

Konkret kooperiert Paypal mit Google Pay. Das heißt, alle etwa 20 Millionen Kunden von Paypal in Deutschland können in ihren Android-Smartphones ihren Paypal-Account hinterlegen und damit an allen Kassen bezahlen, an denen sie auch sonst kontaktlos bezahlen könnten. Ausgestattet mit der Funktion sind in Deutschland die meisten Kassenterminals. Experten gehen von einer Abdeckung von 70 bis 80 Prozent aus. An der Kasse reicht es als Kunde, das Handy auf das Kassenterminal aufzulegen und gegebenenfalls den Kauf über eine Pin oder den eigenen Fingerabdruck zu bestätigen. Bei einem Einkauf unter 25 Euro entfällt dieser Schritt.

Dass Paypal nun in den Markt einsteigt, sehen die Volksbanken sportlich, warnen aber davor, dass die "globalen Internetkonzerne in der Zahlfunktion eine neue Datenquelle sehen." Die Volksbanken und Sparkassen waren mit einer eigenen angetreten, auch, um ihre Marge und die Daten der Kunden zu sichern.

Bisher läuft das Geschäft nämlich so: Kauft der Kunde zum Beispiel bei Aldi ein, überweist der Händler etwa 0,3 Prozent des Umsatzes an den Zahlungsdienstleister, der die Transaktion abwickelt. Das kann unter anderem Wirecard oder Adyen sein. Der Zahlungsdienstleister zieht seine Provision ab und gibt in der Regel etwa 0,2 Prozent an die Banken weiter, erklärt Jochen Siegert. Der früherer Paypal-Manager arbeitet heute als Berater und kennt das Geschäft genau. Diese 0,2 Prozent sind die Marge der Banken, wenn Kunden mit der Girocard gezahlt haben. Eben diesen Betrag und natürlich die Kundendaten, hätten die Banken gerne für sich behalten und nicht mit Google geteilt.

Hat der Kunde nun aber ein Paypal-Konto, kann er via Google Pay bezahlen, egal bei welcher Bank er ist. Paypal kassiert die 0,2 Prozent Marge und wird das Geld bei der Bank des Kunden per Lastschrift vom hinterlegten Sparkassen- oder Volksbank-Konto abziehen. Ob Google an den Einkäufen künftig mitverdient, oder sich aber mit den Daten der Einkäufer begnügt, bleibt geheim. Paypal äußert sich dazu nicht. Das Problem der Banken ist offensichtlich: Sie bekommen künftig weder eine Marge noch die Kundendaten zu Gesicht. Noch ist der Markt derjenigen, die mit Google Pay tatsächlich bezahlen, allerdings äußerst klein. Doch sollte sich das mobile Bezahlen irgendwann durchsetzen, dann ist man ein veritabler Spieler in einem potenziellen Milliardenmarkt. Zudem wird man versuchen, seine 20 Millionen Kunden dazu zu bewegen, künftig Google Pay zu nutzen. Denn die Daten, die die Kunden generieren, kann Paypal wiederum nutzen, um Händlern einen besseren Service zu bieten, etwa zielgenaue Angebote, wenn man mit Paypal bezahlt. Der US-Konzern versucht sich schon länger am mobilen Bezahlen, ist aber jedes Mal gescheitert, zuletzt gemeinsam mit Vodafone, davor mit einigen seiner Pilotprojekte, etwa mit Shell. "Paypal hat mal 1000 Bälle hochgeworfen und gehofft, dass einer schon oben bleibt. Das war aber nie der Fall", sagt Jochen Siegert. Umso wichtiger sei für Paypal deshalb nun die Kooperation mit Google. Ob der Kunde am Ende Google, Apple oder die Sparkassen-App an der Kasse nutzt, wird für ihn keinen großen Unterschied machen. Bezahlen kann er im Laden mit allen. Es wird wohl darauf ankommen, welche App einen Mehrwert liefert, wenn man mobil bezahlt - oder aber, wem der Kunde seine Daten anvertraut.