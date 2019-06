4. Juni 2019, 18:52 Uhr Mittwochsporträt Gewagt, gewonnen

Sven Murmann gründete vor 15 Jahren einen Wirtschaftsbuchverlag, ein riskantes Unterfangen. Dass das Experiment gelang, hat viel mit seinen unkonventionellen Ideen zu tun.

Von Dieter Sürig, Hamburg

Sven Murmann nimmt eine quadratische bunte Holzbox in die Hand, in die man einen Speicherchip stecken kann. Ein kleines Kind könnte damit eine Geschichte von Benjamin Blümchen hören, ein Zehnjähriger sich vielleicht über die "geheimnisvolle Welt der Ozeane" informieren. Diese "Tigerbox" hat auch das Interesse des 51-jährigen Verlegers geweckt: Der Hanseat - Vollbart, Seitenscheitel, saloppes Sakko - testet hier in einem hippen Bürohaus im Hamburger Stadtteil Altona neue Möglichkeiten für seinen Wirtschaftsbuchverlag. Den hat der gebürtige Kieler vor 15 Jahren gegründet, ein gewagtes Unterfangen angesichts des Strukturwandels in der Branche. Die Box ist für Murmann ein Beispiel, wie ein Buchverlag auf den digitalen Wandel und den Leserschwund reagieren kann.

Benjamin Blümchen hat zwar wenig mit Wirtschaftsbüchern zu tun, das quadratische Kasterl dafür umso mehr. Es gibt etwa 2500 Titel, mit denen die Box über Wlan bespielt werden kann. Das Start-up Storydocks, das sich hier in Altona einquartiert hat, hat das System entwickelt. Vis-à-vis sieht man Werften des Hamburger Hafens, das passt zum Firmennamen, in der Wand des Konferenzraumes sind Elemente eines Schiffscontainers eingelassen - Start-up-Atmosphäre.

Murmann hat sich im Januar in das Start-up eingekauft, in Form einer Minderheitsbeteiligung. "So wie sich Verlage vor einigen Hundert Jahren mit Gutenberg und der Buchdruckpresse beschäftigt haben, müssen wir uns heute mit der digitalen Technologiewende beschäftigen", sagt er. Die Box sei eine große Chance für Kinder- und Jugendbuchverlage, eine neue Abspielfläche "für ihre Marken, Kinderhelden und Geschichten", wirbt er. Auch für seinen Verlag sieht er Möglichkeiten für die Tigerbox.

Till Weitendorf, 41, hat mit Murmann nicht nur den Vollbart gemeinsam, er nickt zustimmend. Der Enkel des Verlegers Friedrich Oetinger hat Storydocks 2018 aus dem Kinderbuch-Verlag heraus gegründet. "Unsere Lösungen gehen weit über das Kinderbuch hinaus und sind übertragbar", sagt er. Von der Zusammenarbeit mit Murmann verspricht er sich deshalb viel. "Wenn Sven morgen mit einer Idee käme, dann hätten wir hier schon gleich ein Set-up, mit dem wir vielleicht schneller zum Ziel kommen, als wenn man von null anfangen müsste", sagt Weitendorf.

Sven Murmann hat jahrelang in seinen Verlag investiert – nun steuert er auf einen Gewinn zu. (Foto: Sven Murmann)

"Bei uns geht es auch um die Begegnung von Content und Technologie", ergänzt Murmann. In seinem eigenen Verlag hat er sich von Anfang an um Techniken gekümmert, mit denen er Buchinhalte attraktiver verpacken konnte. Da sind zum Beispiel das bunt layoutete Managementbuch im gelben Leinencover, Briefe von Werner von Siemens in einem aufwendigen Band mit offenem Buchrücken oder die Biografie des Investors Frank Thelen - mit abwaschbarem Umschlag und erhabenen Buchstaben auf dem Cover.

Autoren schätzen so etwas: "Ich habe gemerkt, dass mir die großen Verlage zu eingefahren waren", erinnert sich Thelen, der ein besonderes Buch machen wollte. "Sven war sehr schnell bereit, das Abenteuer mit mir einzugehen." Das Ergebnis waren mehrere Monate Feilen am Design - und 100 000 Exemplare Startauflage. "Ich glaube nicht, dass ein anderer Verleger mitgegangen wäre", lobt Thelen. "Er ist der erfahrene Unternehmer, der ruhige Gentlemen, ich der Herausforderer von der Straße", kokettiert Thelen. "Deswegen ergänzen wir uns so gut."

"Sven war sehr schnell bereit, das Abenteuer mit mir einzugehen", sagt Frank Thelen

Die analoge Murmann-Welt befindet sich in einem fast 100 Jahre alten siebenstöckigen Kontorhaus in der Hamburger Innenstadt. Der Verlag belegt hier die zweite Etage. Stolz führt Sven Murmann Besucher durch die weitläufigen Räumlichkeiten: hier Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen, dort das Programm des Kieler Wachholtz-Verlages, den er 2012 übernommen hat. Ein Regionalbuchverlag, der Naturführer und Kochbücher im Programm hat, aber auch den Dichter Theodor Storm, Rügener Geschichte oder Bücher in plattdeutscher Sprache - für Murmann ein Stück heimatlicher Kultur, das er erhalten will, auch wenn es sich kommerziell nicht unbedingt lohnt.

Natürlich ist auch das Digitale hier längst angekommen: Einige der 20 Mitarbeiter pflegen ein Online-Magazin mit Beiträgen von Verlagsautoren. Das ist für Murmann mittlerweile genauso selbstverständlich, wie es die mehrere Regalmeter umfassende Sammlung der Kulturzeitschrift Kursbuch im Konferenzraum ist - von Nummer eins bis Nummer 197. Er führt die traditionsreiche Reihe seit Nummer 170 fort, nachdem der benachbarte Zeitverlag das 2005 von Rowohlt übernommene Projekt neun Hefte später wieder eingestellt hatte. "Als ich mich entschlossen habe, das Kursbuch wieder aufzulegen, dachte ich: Es kann doch nicht sein, dass so ein Kulturgut in einer Republik wie unserer einfach nicht weiter gepflegt wird." Seitdem bietet er Autoren wieder eine Plattform für Diskurse über Politik, Moral, Religion - Auflage jeweils etwa 3000.

"Sven liebt den Diskurs, vor allem in den Redaktionssitzungen des Kursbuchs", erzählt Murmanns Programmgeschäftsführer Peter Felixberger, der gemeinsam mit dem Soziologen Armin Nassehi auch Kursbuch-Herausgeber ist. "Nicht selten sitzen wir vor einem Berg Weißwürste, Brezn, Kraut und süßem Senf und bequatschen den halben Tag neue Themen, Ideen und mögliche Autoren". Darunter auch Themen, die nicht unbedingt Bestsellerpotenzial bergen. Murmann sind Themen wichtig, er will Debatten vorantreiben - vielleicht legte er deshalb Wert darauf, dass das Kursbuch nicht mehr, wie früher, links orientiert ist, sondern politisch offen.

„Ich war Intellektueller und wollte Professor werden“ Sven Murmann ist eher zufällig Verleger geworden. Im Jahr 2004 bot ihm ein Verwandter in München einen Verlag mit Themen wie Risikoforschung, Management und Umwelt an. "Ich habe von der Buchbranche keine Ahnung gehabt", gesteht er. Trotzdem griff er zu. Der Sohn des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Klaus Murmann hatte in den Neunzigerjahren Philosophie, Politologie und Psychologie in München, Harvard und Zürich studiert. Als das familieneigene Getriebeunternehmen Sauer in Neumünster bei Kiel im Jahr 2000 mit der dänischen Hydraulikfirma Danfoss fusionierte, holte ihn sein Vater in den Betrieb. Zwei Jahre arbeitete Sven Murmann zudem als Manager bei einem Hersteller von Reinigungsmaschinen, ein Kunde der Firma seines Vaters, um den Markt kennen zu lernen. "Es war eine Mischung aus Neugierde und familiärer Pflicht", sagt er. "Es war nie meine Leidenschaft, Manager in einem technischen Unternehmen zu sein. Ich war Intellektueller und wollte Professor werden." Der Junior ging zudem in den Danfoss-Aufsichtsrat - und fühlte sich dort als Exot: "Als Geisteswissenschaftler in die Wirtschaft, das war in Deutschland nicht normal." Gleichwohl faszinierte ihn die Wirtschaftswelt: Unternehmertum, Handel, Märkte, Organisation, das alles machte ihn neugierig. Zwar folgte er dann doch seiner Neigung und übernahm 2002 einen Lehrauftrag an der Hamburger Bucerius Law-School - doch als sich die Chance bot, Unternehmer zu werden, sagte er nicht Nein. Aus dem kleinen Verlag machte er einen der renommiertesten Wirtschaftsbuchverlage der Republik - trotz der etablierten, starken Konkurrenz wie Campus oder Finanzbuchverlag. Sein Vater hatte für die Verlagsambitionen des Sohnes Verständnis: "Er war immer an Medien interessiert", erinnert sich Sven Murmann. Neben der Verlagsarbeit engagiert er sich auch im Bildungsbereich, etwa in der Stiftung der deutschen Wirtschaft, die von seinem 2014 verstorbenen Vater gegründet worden ist, oder im Kuratorium der Uni Kiel. Bildung und Bildungsgerechtigkeit sind ihm, der selbst drei Kinder hat, immens wichtig. Wie an Schulen und Universitäten gelehrt werde, habe schließlich auch Einfluss auf das künftige Lese- und Medienverhalten, so die Logik des Verlegers. Dieter Sürig

Murmann erwartet vom Kursbuch keine großen Gewinne, er spricht von "kultureller Rendite". Ein Begriff, der wohl auch auf das ein oder andere Buch aus seinem Verlag anwendbar ist. "Für mich als Verleger sehe ich nach wie vor den Auftrag, auch Dinge zu tun, die am Markt vielleicht nicht so erfolgreich sind", sagt er. Vielleicht liegt es daran, das Murmann Philosophie und nicht Betriebswirtschaft studiert hat - manch anderer in der Branche würde sich mit einer "kulturellen Rendite" nicht begnügen. Was nicht heißen soll, dass Murmann nicht rechnen kann. "Ich würde ein Projekt trotzdem umsetzen, wenn es ein wichtiger Autor, ein wichtiges Buch, ein wichtiges Thema ist", sagt er. "Wenn wir uns das leisten können, dann gehe ich im Murmann-Programm noch so vor - aber weniger als früher."

Als Beispiel nennt er die Werkausgabe mit Texten von John Stuart Mill, "weil er Ökonomie und Moralphilosophie verbindet". Da zeige sich, was Verlage können müssen: editorische Feinarbeit. Alte Texte neu entdecken, neu edieren, neu vermarkten und damit eine neue Zielgruppe ansprechen: Das würde er gerne fortsetzen. Programmmacher Felixberger sieht in Murmann sowohl den Innovator als auch den Traditionalisten. "Er sucht die digitalen Innovationsräume ebenso, wie er für gute Bücher und Printprodukte kämpft."

2018 war das bisher beste Jahr für den Hamburger Verlag

Murmann hat die wachsende Konkurrenz digitaler Angebote immer im Blick. "Das 400-seitige Wirtschaftssachbuch hat es heute sehr viel schwerer", sagt er. "Auch unsere potenziellen Leser hören Podcasts über Keynes oder Schumpeter". Andererseits weiß er, dass Wirtschaftswissen über Biografien vermittelt werden kann. "Wir Verlage müssen mehr leisten, als ein gutes, nützliches Buch zu produzieren." Murmann brennt dafür, auch sperrige, aber wichtige Themen attraktiv zu präsentieren: "Bücher müssen Leute in Erregungszustände versetzen", schwärmt er. Ja, "sie müssen diesen Lagerfeuereffekt haben". Da die Regalflächen der Buchläden für Wirtschaftstitel zurückgehen, um den Bestsellern Platz zu machen, kann das helfen. Der Einsatz scheint sich für Murmann, der viel investiert hat, zu lohnen: "2018 hatten wir bezogen auf das Buchhandelsgeschäft das bisher beste Jahr".

Für 2019 erwartet er den ersten Gewinn. Wenn Murmann Partnerschaften wie mit Storydocks oder der Bildungsplattform Pink University eingeht, die er 2011 mitgegründet hat, dann ist es für ihn auch ein Ausprobieren. Bei Pink University ist er gerade ausgestiegen, zu den Gründen will er sich nicht näher äußern. Seit Jahresbeginn kooperiert er mit dem Fachverlag Haufe, will von digitalen Zusatzformaten des Verlages profitieren. Bislang sind 30 Titel pro Jahr zum Thema Arbeitsorganisation geplant - neben dem normalen Programm. Um freier agieren zu können, hat er den Verlag 2014 in Murmann Publishers umbenannt, auch mit der Zielgruppe Unternehmen und Organisationen. "Um zu zeigen, dass wir mehr machen als Bücher."

Es gibt übrigens auch Momente, in denen er mal nicht an Bücher denkt: Murmann engagiert sich beim Schleswig-Holstein Musik-Festival und sitzt im Aufsichtsrat der Elbphilharmonie.