„Ich werde in Deutschland oft gefragt, ob ich von der Surf-Marke komme“, sagt Tom Becker. Becker ist aber kein Surfer, sondern arbeitet für das französische KI-Unternehmen Mistral. Dort ist er für die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Was das den Gästen des Wirtschaftsgipfels der SZ im Gasometer in Berlin verdeutlicht: Bei Mistrals Bekanntheit in Deutschland ist noch Luft nach oben. Dabei wäre gerade ein guter Moment, um das französische Unternehmen besser kennenzulernen. Aus mehreren Gründen. Zum einen hat Mistral gerade sein neuestes Flagschiff-KI-Modell veröffentlicht. Flaggschiff so nennen KI-Firmen ihre größten und mächtigsten Modelle. Das Mistral-Flaggschiff heißt Mistral Large 4, hat als Maskottchen eine dicke Katze und hat aus der KI-Community zuletzt mittelgute bis sehr gute Noten bekommen. Mittelgute, vor allem, wenn man sie mit den Flaggschiff-Modellen von Anthropic und Open AI vergleicht.