Der 29. Oktober soll ein großer Tag in der noch jungen Firmengeschichte der französischen KI -Firma Mistral werden. Denn an diesem Donnerstag veröffentlicht das Unternehmen die sogenannten „offenen Gewichte“ des neuesten selbsttrainierten Sprachmodells. Mistral nennt seine neue KI das „beste offene Sprachmodell“ in einigen Bereichen. Vor drei Wochen, als Mistral Large 4 (ML4), wie das Modell heißt, zum ersten Mal vorgestellt wurde, lag es Tests zufolge noch fast überall deutlich hinter der Konkurrenz aus China . Binnen nur drei Wochen Nachtraining will ML4 diese nun vielerorts überholt haben.

Das ist nicht nur eine gute Nachricht für Mistral, sondern auch für Europa. Denn eigene Modelle sind für den Kontinent eine strategische Frage. Wenn Mistral erstklassige KI herstellt, müssen sich Unternehmen etwa bei Cybersicherheit weder von künstlicher Intelligenz aus den USA noch aus China abhängig machen. Dass die sogenannten Gewichte öffentlich sind, macht es noch besser. Bei denen handelt es sich um Zahlenkombinationen, die man sich vorstellen kann, wie das Rezept, aus dem die KI ihre Antworten braut. Jede KI hat solche Gewichte, aber nicht jede veröffentlicht sie. Mistral war vor einigen Jahren eine der ersten Firmen, die diese Daten verfügbar machte. Dann übernahmen auch viele chinesische KI-Firmen dieses Modell, gewissermaßen als Gegenentwurf zu Open AI und Anthropic, die ihre Rezepte lieber für sich behalten.

Diese „offenen Gewichte“ haben für Kunden einige Vorteile. Denn wer sie heruntergeladen hat, der kann das Modell selbst verwenden, und zwar in der eigenen Infrastruktur oder in einem Rechenzentrum. Das Risiko, das KI-Firmen plötzlich die Preise erhöhen oder Modelle aus geopolitischen Gründen gar nicht mehr verfügbar sind, gibt es bei dieser Variante nicht. Offene Gewichte führen auch dazu, dass es für Firmen mehr Sinn ergibt, die KI mit eigenen Daten zu trainieren, die nur für sehr bestimmte Anwendungsfälle gebraucht werden. Dieses sogenannte Finetuning bieten zwar auch Open AI oder Anthropic an. Doch weil das Training bei geschlossenen Modellen nur auf deren Servern stattfinden kann, ist das für die meisten Firmen schon aus Compliance-Gründen keine Option, gerade in sensiblen Bereichen wie Gesundheit, der Finanzindustrie, Banken oder Versicherungen.

Mistrals Strategie ist von jener der großen US-Anbieter grundverschieden. Diese versuchen unter immensem Kapitaleinsatz, immer neue beste Modelle zu trainieren und machen Schlagzeilen, indem sie berühmte Mathematikrätsel lösen oder unerlaubt Unternehmen hacken. Für Mistral dagegen genügt es, wenn die eigenen offenen Modelle in vielen Bereichen mithalten können. Im Gespräch mit der SZ meinte Gründer Arthur Mensch vor wenigen Wochen, dass 99 Prozent der Anwendungen in Unternehmen genauso gut von offenen Modellen erledigt werden können. Nur eben souveräner, sicherer und zu deutlich geringeren Kosten.

Künstliche Intelligenz : „Es gibt kein Doom-Szenario“ Arthur Mensch führt mit Mistral das einzige KI-Flaggschiff Europas. Die drastischen Warnungen seiner US-Konkurrenten hält er für einen Trick. Europa könne es sich nicht leisten, beim Rennen um die KI-Herrschaft nicht dabei zu sein. SZ Plus Interview von Max Muth ...

„Kosten“ und „Effizienz“ waren dann auch die Worte, die in einem Gespräch mit führenden Entwicklern von Mistral am Vortag der Veröffentlichung am häufigsten fielen. Demnach sei Mistral Large 4 mit weniger Computeraufwand trainiert worden als alle anderen Top-Sprachmodelle, auch die der Chinesen. Die Performance hingegen sei vergleichbar und in einigen Bereichen sogar deutlich besser. Dazu komme, dass zwar der Preis pro eine Million Tokens vergleichbar mit dem großer chinesischer Modelle sei. Allerdings brauche Mistral für die gleiche Aufgabe 47 Prozent weniger Tokens als etwa das Top-Modell GLM-5.3 von Z.ai.

Das dürfte Unternehmenschefs in ganz Europa freuen, die sich bislang fragten, ob sie sich wirklich an US-Firmen binden oder nicht doch lieber chinesischen Anbietern vertrauen sollen, bei denen Sicherheitsforscher aber wiederholt fragwürdige Verhaltensweisen festgestellt haben.

Auch das Qualitätsversprechen von ML4 lässt aufhorchen. Als Mistral das Modell vor einigen Wochen erstmals präsentierte, sprach die Firma noch eher zurückhaltend davon, dass man das beste Open Weights Modell „in Europa“ trainiert habe. Sprich: Einige Chinesen habe man bisher nicht einholen können. Gründer Mensch hatte zuvor noch vollmundig den Spitzenplatz unter den offenen Modellen versprochen. Diese Zurückhaltung hat die Firma jetzt abgelegt. In Tests zu Programmierfähigkeiten habe ML4 nach nur drei Wochen Nachtraining jeweils besser abgeschnitten als alle chinesischen Modelle, bei Cybersicherheit liegt es zusammen mit einem chinesischen Modell auf dem Spitzenplatz. Sollten diese Ergebnisse von externen Gutachtern bestätigt werden, ist das eine beeindruckende Bestätigung für das Trainingsteam von Mistral.

Europa musste zuletzt immer wieder zusehen, wie Schlüsseltechnologien wie Software, Cloud-Infrastruktur oder Chips in amerikanischer oder asiatischer Hand lagen. Bei KI-Sprachmodellen drohte derselbe Rückstand. Nun hat Mistral geliefert. Ob das Produkt Erfolg hat, entscheiden jetzt die Kunden.