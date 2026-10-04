Arthur Mensch führt mit Mistral das einzige KI-Flaggschiff Europas. Die drastischen Warnungen seiner US-Konkurrenten hält er für einen Trick. Europa könne es sich nicht leisten, beim Rennen um die KI-Herrschaft nicht dabei zu sein.

Arthur Mensch (34) kommt doch nicht in Lederhosen zum Interview. Gerade hatte der Franzose noch in bayerischer Tracht den Besuchern der Start-up-Konferenz Bits & Pretzels ein Update zu seiner Firma Mistral gegeben. Doch offenbar war auf der Fahrt zum Seehaus-Biergarten noch genug Zeit, sich umzuziehen. Der Ort ist strategisch gewählt, auf halbem Weg von der Messe zu Kunden im Norden Münchens, und später wird er mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und weiterer Politprominenz die Mistral-Zweigstelle in Deutschland eröffnen. Bis Ende 2027 sollen 100 Mitarbeiter in München vor allem KI für Physik und Fertigung erforschen.