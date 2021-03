Schild zur Maskenpflicht in einem Schaufenster: Die weltweite Beschaffung von medizinischem Schutzmaterial in der Corona-Krise ist ein Biotop für Missbrauch.

Essay von Karl-Heinz Büschemann

Die Corona-Republik Deutschland ist erschüttert. Bundestagsabgeordnete haben sich mit der Beschaffung von Corona-Schutzmasken persönlich bereichert, und es würde niemanden wundern, wenn die Liste derjenigen noch länger würde, die aus der Not der Gesellschaft und der finanziellen Freigiebigkeit des Staates in der Pandemie einen persönlichen Vorteil ziehen. Das betrifft nicht nur Volksvertreter, die verpflichtet sind, dem Wohle des gesamten Volkes und nicht ihrem eigenen Interesse zu dienen. Täglich werden neue Fälle von Missbrauch bekannt, weil Betrüger Hilfsgelder in eigene Kanäle umlenken.