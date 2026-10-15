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Reden wir über Geld„Diese ‚Fleischbeschau‘ wollte ich nicht länger mitmachen“

Lesezeit: 8 Min.

Max Klemmer
Max Klemmer
Wendy Stephan

Max Klemmer hat die Miss-Germany-Wahl umgebaut, die seine Familie schon lange organisiert. Er wollte – anders als Vater und Großvater – keine Frauen im Bikini bewerten. Wen er nun sucht, ob Schönheit noch eine Rolle spielt und was die AfD davon hält.

Interview von Mirjam Hauck und Christian Mayer

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Die Wahl zur Miss Germany gibt es seit 1927, seit 1960 ist der Schönheitswettbewerb fest in der Hand der Familie Klemmer aus Oldenburg. Großvater Horst Klemmer prägte die Miss-Germany-Shows viele Jahrzehnte. Enkel Max Klemmer stieg 2014 ins Familienunternehmen ein, 2017 übertrug der Großvater ihm seinen Gesellschaftsanteil. Doch der Enkel will das Familienerbe nicht einfach fortschreiben. Zum Interview kommt der 30-Jährige nach München, zuvor war er bei Pro Sieben in Unterföhring, um die Fernsehshows zu seiner neuen Miss-Wahl zu besprechen.

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SZ PlusVon Kathrin Werner

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