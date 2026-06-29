Minijobs sollten mal den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern. Heute halten sie Millionen Menschen in schlecht abgesicherter Arbeit. Es ist Zeit, dass sich das ändert.

Geringfügige Beschäftigung gibt es in Deutschland seit den 1970er-Jahren. Richtig groß wurden die Minijobs aber erst mit den Hartz-Reformen Anfang der 2000er-Jahre. Damals war Arbeitslosigkeit das große Problem. Heute ist das Problem der Arbeitskräftemangel. Und der wird, nach allem, was man weiß, eher schlimmer als besser werden.