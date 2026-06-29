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MeinungArbeitsmarktEs ist richtig, die Sonderregeln für Minijobs abzuschaffen

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Kommentar von Kerstin Bund

Lesezeit: 2 Min.

Besonders im Handel und in der Gastronomie arbeiten sehr viele Menschen in Minijobs.
Besonders im Handel und in der Gastronomie arbeiten sehr viele Menschen in Minijobs. Jonas Walzberg/dpa

Minijobs sollten mal den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern. Heute halten sie Millionen Menschen in schlecht abgesicherter Arbeit. Es ist Zeit, dass sich das ändert.

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Geringfügige Beschäftigung gibt es in Deutschland seit den 1970er-Jahren. Richtig groß wurden die Minijobs aber erst mit den Hartz-Reformen Anfang der 2000er-Jahre. Damals war Arbeitslosigkeit das große Problem. Heute ist das Problem der Arbeitskräftemangel. Und der wird, nach allem, was man weiß, eher schlimmer als besser werden.

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