Von Uwe Ritzer, Treuchtlingen/Berlin

Es ist ein warmer, sonniger Frühlingsabend, doch die Menschen drängeln sich nicht unter den Bäumen im Biergarten am Ufer der Altmühl, sondern in der angrenzenden Stadthalle von Treuchtlingen. Die Firma Altmühltaler Mineralbrunnen hat eingeladen und das an sich ist schon etwas Besonderes. Jahrzehntelang hielt es der Mineralwasser- und Limonadenhersteller nur in Ausnahmefällen für nötig, über sich und sein Tun öffentlich zu reden. Warum auch? Die Geschäfte gediehen prächtig, der verschachtelte Konzern der Familie Schäff wuchs zu einem der größten Mineralwasserlieferanten im deutschen Einzelhandel, bevorzugt mit Billigwasser für Discounter. Politik und Behörden erfüllten Altmühltaler ohnehin jeden Wunsch und der Rohstoff Wasser war stets reichlich vorhanden. Und ziemlich billig.