Mineralwasser abzufüllen ist ein einmaliges Geschäftsmodell. Will beispielsweise ein Schreiner einen Tisch herstellen, muss er das notwendige Holz, den Leim oder die Schrauben vorher kaufen. So, wie alle Produzenten von Konsum- und Wirtschaftsgütern vorher Rohstoffe und Rohmaterial bezahlen müssen, um daraus ihre Produkte zu fertigen. Mineralwasserhersteller hingegen holen das Allgemeingut Wasser , das allen Menschen gehört, aus dem Boden, füllen es ab – und verkaufen es.

Für dieses Tiefengrundwasser zahlen sie der Allgemeinheit in Hessen und Thüringen keinen Cent, in anderen Bundesländern zwischen fünf (zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder Sachsen) bis maximal 31 Cent (Berlin), wohlgemerkt für den Kubikmeter. Und damit für winzige Bruchteile dessen, was sie im Laden für das in Flaschen abgefüllte Wasser verlangen, oder was Bürgerinnen und Bürger für ihr Leitungswasser bezahlen.

Die Geschäfte laufen prächtig, denn die Deutschen trinken mehr und mehr Mineralwasser. Das Statistische Bundesamt hat am Dienstag Zahlen veröffentlicht, wonach 2025 die Produktion von Mineral-, Tafel- und Heilwasser um 2,7 Prozent auf 13,07 Milliarden Liter stieg. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat recherchiert, dass sich der Konsum hierzulande seit 1970 verzehnfacht hat. Was sie als bedenklich einstuft: Fast zwei Drittel der insgesamt 61 deutschen Produktionsstandorte für Mineralwasser und Limonaden liegen in Landkreisen, die bereits von Wasserknappheit betroffen waren.

„Nicht mehr hinnehmbar, wenn Red Bull und Co. unser Wasser nutzen.“

Ausgerechnet dort dürften die einschlägigen Konzerne wie Coca-Cola, Aldi, die zur Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) gehörende MEG, oder Red Bull „die Ressource Wasser zum Spottpreis nutzen“ heißt es in einem neuen Report von Foodwatch, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. In Regionen, in denen die Behörden in trockenen Sommern wie 2026 schon mal die Wassernutzung für private Haushalte einschränken und ihnen unter Androhung von Geldstrafen verbieten, Rasenflächen zu gießen oder Pools zu befüllen.

„Wir Bürgerinnen und Bürger sollen Wasser sparen – gleichzeitig pumpen Getränkekonzerne billig und teils sogar kostenlos Wasser ab, selbst in trockenen Regionen“, sagt die bei Foodwatch für die Studie verantwortliche Alina Nitsche. „Angesichts von Hitzesommern und regional zunehmender Trockenheit ist es nicht mehr hinnehmbar, wenn Red Bull und Co. unser Wasser nutzen.“

Zumal, wenn sich die Situation derart zuspitze wie im vergangenen Sommer. „In Bayern wurden Dörfer per Tanklaster versorgt, weil das Wasser knapp wurde“, sagt Nitsche. Sie verweist auch auf eine von der Umweltorganisation BUND 2025 veröffentlichte Studie, wonach die Hälfte der 400 deutschen Landkreise von Wasserstress bedroht sei. Experten verwenden diesen Begriff, wenn die Grundwasserentnahmen die Neubildung um mehr als 20 Prozent übersteigt.

Foodwatch hat die Produktionsstandorte der 15 absatzstärksten Getränkeunternehmen in Deutschland auch daraufhin untersucht, zu welchen Konditionen sie Grundwasser entnehmen. An mindestens fünf Standorten, so das Ergebnis, zahlen sie dafür gar nichts. Private Haushalte würden an den anderen Standorten bis zu 30-mal mehr bezahlen als die Getränkehersteller.

Foodwatch rechnet zudem vor, dass die Mineralwasserfirma Hassia in Hessen Grundwasser kostenlos entnehme, die Flasche im Laden aber für 1,32 Euro verkaufe. Franken-Brunnen zahle für einen Liter Grundwasser 0,0001 Euro, im Supermarkt würden dafür 0,92 Euro verlangt – das 9200-fache. Auch wer bei Lidl einen Liter der Eigenmarke Saskia für 19 Cent kaufe, zahle immerhin noch mehr als 2700 Mal so viel wie der Saskia-Hersteller MEG für das abgefüllte Grundwasser ausgeben musste.

Viele Behörden wollen nichts über die Entnahmebedingungen für Mineralwasser-Firmen sagen

Die Verbraucherorganisation kritisiert auch die Großzügigkeit der Behörden. „Sie vergeben die Wasserentnahmerechte oft mit langen, teils sogar unbefristeten Genehmigungen und zu sehr günstigen Preisen, manchmal sogar zum Nulltarif“, heißt es im Report. Etwa an den Mineralwasserriesen Refresco, der in Trappenkamp in Schleswig-Holstein 2019 unbefristet Wasser entnehmen dürfe. Insgesamt hat Foodwatch insgesamt mehr als 100 Anfragen an Behörden zu konkreten Wasserrechtsvergaben gestellt. Viele davon würden jedoch mauern. Ein unhaltbarer Zustand, sagt Nitsche. „Das Allgemeingut Wasser gehört nicht Coca-Cola, Aldi, Red Bull und Co., sondern uns allen.“

„Die Bundesregierung muss endlich für einen bundesweit einheitlichen und fairen Preis für Wasserentnahmen durch Unternehmen sorgen“, fordert Nitsche. Es brauche „einheitliche und faire Preise“ für Wasser und mehr behördliche Transparenz bei den Wasserrechten. Zudem müssten die öffentliche Wasserversorgung endlich auch gesetzlich Priorität erhalten und die Getränkefirmen besser kontrolliert werden, und zwar von neutraler Stelle. Bislang verließen sich die Behörden zu häufig auf deren Angaben zum Verbrauch.