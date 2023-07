Mindestlohn in Italien:"Das grenzt an staatliches Sklaventum"

Von Ulrike Sauer, Rom

Manchmal kommt Italien nicht vom Fleck. Im brutheißen Rom debattiert man gerade über ein altes Thema: die Einführung des Mindestlohns. Antonio Tajani, Vizepremier und Außenminister in der Rechtsregierung von Giorgia Meloni, findet: Das Land solle um Himmels willen die Finger davonlassen. "In Italien brauchen wir keinen Mindestlohn, denn wir sind nicht in der Sowjetunion, wo alle den gleichen Lohn bekamen", sagt er. Damit trat Tajani, der gerade von Silvio Berlusconi den Parteivorsitz der Forza Italia übernommen hat, sofort in die Fußstapfen seines verstorbenen Vorgängers. Der Medienmilliardär behauptete stets, er habe die Partei vor 30 Jahren gegründet, "um Italien vor der Machtübernahme der Kommunisten zu retten". Die rote Gefahr, sie ist für den neuen Forza-Italia-Chef Tajani noch 2023 im Verzug.