Nobelpreisträger David Card:„Der deutsche Mindestlohn ist seltsam“

Interview von Bastian Brinkmann, Berlin

David Card will sich in der Lobby des Berliner Hotels Adlon treffen. Das berühmte Hotel am Brandenburger Tor kennt er aus den historischen Krimis des britischen Autors Philip Kerr, in denen der Berliner Privatdetektiv Bernie Gunther ermittelt. Card ist selbst eine Art Detektiv der Volkswirtschaftslehre. Er findet in Daten neue Erkenntnisse, die andere Ökonomen nicht wahrhaben wollen. 2021 bekam er dafür den Wirtschaftsnobelpreis. Sein größter Coup: Er bewies, dass der Mindestlohn im Gegensatz zu seinem Ruf keine Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor vernichtet.