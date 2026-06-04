Weltweit sitzen sie auf einem Rekordvermögen von fast 100 Billionen Dollar. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Millionäre, so eine Studie.

In Deutschland gibt es immer mehr Millionäre. Im Jahr 2025 waren es rund 1,8 Millionen Menschen, die über ein Mindestvermögen von einer Million Dollar verfügten. Das sind rund 180 000 Menschen mehr als im Jahr davor, so das Ergebnis des World Wealth Report 2026 des Capgemini-Research-Institutes. Das Gesamtvermögen der Deutschland-Millionäre stieg zwischen 2024 und 2025 von 6,3 Billionen Dollar auf 7,1 Billionen Dollar, das entspricht einem Zuwachs von 12,7 Prozent. Im internationalen Vergleich leben nur in den USA und Japan mehr Millionäre als in Deutschland.