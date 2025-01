Von Kathrin Werner

Es ist eine gute Zeit, um unermesslich reich zu sein. So viel Macht hatten Milliardärinnen und Milliardäre noch nie. In der Regierung von Donald Trump, der an diesem Montag als US-Präsident eingeführt wird, verfügen 13 Menschen über ein Vermögen von mindestens einer Milliarde Dollar, darunter der Finanzinvestor Stephen Feinberg, die Wrestling-Unternehmerin Linda McMahon und der reichste Mann der Welt, Elon Musk. Insgesamt könnte das kombinierte Nettovermögen der US-Regierung laut Schätzungen 460 Milliarden Dollar übersteigen. Auch wenn man Musk herausrechnen würde, würde Trumps Kabinett den historischen Vermögensrekord knacken, den bislang noch die Regierung seiner ersten Amtszeit hält.