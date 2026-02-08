Eine der wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen in den USA lautet derzeit: Sind Sie Milliardär – ja oder nein? Denn etwa 3000 Menschen haben inzwischen ein Milliarden-Vermögen aufgetürmt und da drängt sich für viele die Frage auf: Wie soll man damit umgehen? Elon Musk dürfte bald gar Billionär sein, sein aktuelles Vermögen auf dem Papier: 775 Milliarden Dollar. Auf der Liste der Bruttoinlandsprodukte von Ländern läge diese Summe zwischen Schweiz und Belgien auf Rang 21.