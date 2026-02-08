Zum Hauptinhalt springen

USAWas tun mit all den Milliardären in Kalifornien?

Lesezeit: 4 Min.

„Reiche besteuern“ ist eine beliebte Idee. Manchmal kommt sie sogar von Millionären selber wie hier vom Briten Phil White, Mitglied der Gruppe „Patriotic Millionaires“.
„Reiche besteuern“ ist eine beliebte Idee. Manchmal kommt sie sogar von Millionären selber wie hier vom Briten Phil White, Mitglied der Gruppe „Patriotic Millionaires“. (Foto: FABRICE COFFRINI/AFP)

Kalifornien könnte im Herbst über ein Gesetz abstimmen, das die Vermögen von Milliardären besteuert. Doch die wehren sich. Selbst Gavin Newsom, der demokratische Gouverneur und Donald-Trump-Kritiker ist dagegen. Warum?

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Eine der wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen in den USA lautet  derzeit: Sind Sie Milliardär – ja oder nein? Denn etwa 3000 Menschen haben inzwischen ein Milliarden-Vermögen aufgetürmt und da drängt sich für viele die Frage auf: Wie soll man damit umgehen? Elon Musk dürfte bald gar Billionär sein, sein aktuelles Vermögen auf dem Papier: 775 Milliarden Dollar. Auf der Liste der Bruttoinlandsprodukte von Ländern läge diese Summe zwischen Schweiz und Belgien auf Rang 21.

