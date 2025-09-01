Der Milka-Konzern Mondelez hat seine Alpenmilch-Schokolade verkleinert und den Preis erhöht. Kunden und Verbraucherschützer sind außer sich – aber vielleicht ist das alles nur ein Missverständnis.

Von Christina Lopinski

Das Entsetzen ist groß auf Instagram. „Milka ist für mich Vergangenheit“, schreibt @katthulthof. @Zinnie64 will Milka jetzt boykottieren und auch @Guiseppe_151 ist sich sicher: „Nie wieder Milka Schokolade.“ Unabhängig davon, wie man zum Inhalt der lila-weißen Verpackung steht, stellt sich da schon die Frage: Was in aller Welt hat der Konzern verbrochen, dass sich derart viele Schokoladenliebhaber von ihm abwenden? Im Supermarkt, an der unteren rechten Seite der Verpackung, gut versteckt vom Großkarton, kann man die Erklärung finden. Die Zahl der Schande ist eine 90.