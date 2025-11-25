Zum Hauptinhalt springen

Meilen sammelnWarum die Deutsche Bank bei „Miles & More“-Kunden aufs Konto schauen will

Wer an Europas erfolgreichstem Meilensammelprogramm teilnimmt, muss nun seine Daten der Deutschen Bank zur Verfügung stellen, um die neue Lufthansa-Kreditkarte zu nutzen .
Viele Millionen Kunden von „Miles & More“ müssen eine neue Kreditkarte bei der Deutschen Bank beantragen. Die will an einer Stelle gerne auf das Gehaltskonto der Kunden schauen.

Von Nils Heck

Für die meisten Geschäftsleute, die häufiger in der Luft als mit der Bahn unterwegs sind, gehört sie zur Standardausstattung wie die Aktentasche, das knitterfreie Hemd und natürlich die Schlafmaske für den ein oder anderen Flug. Die Rede ist von der Kreditkarte von Miles & More, dem europaweit erfolgreichsten Vielfliegerprogramm. Mehr als 30 Millionen Menschen sind bei „Miles & More“ registriert und sammeln fleißig Meile für Meile. Das geht entweder über möglichst viele Flugreisen oder eben über die hauseigene Kreditkarte des Vielfliegerprogramms. Wer damit bei Partnern wie beispielsweise Hotels, Mietwagenverleihern oder bestimmten Elektronikhändlern bezahlt, bekommt gleichzeitig Meilen gutgeschrieben, die sich später gegen Prämien wie Upgrades oder Gratisflüge eintauschen lassen.

