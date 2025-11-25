Für die meisten Geschäftsleute, die häufiger in der Luft als mit der Bahn unterwegs sind, gehört sie zur Standardausstattung wie die Aktentasche, das knitterfreie Hemd und natürlich die Schlafmaske für den ein oder anderen Flug. Die Rede ist von der Kreditkarte von Miles & More, dem europaweit erfolgreichsten Vielfliegerprogramm. Mehr als 30 Millionen Menschen sind bei „Miles & More“ registriert und sammeln fleißig Meile für Meile. Das geht entweder über möglichst viele Flugreisen oder eben über die hauseigene Kreditkarte des Vielfliegerprogramms. Wer damit bei Partnern wie beispielsweise Hotels, Mietwagenverleihern oder bestimmten Elektronikhändlern bezahlt, bekommt gleichzeitig Meilen gutgeschrieben, die sich später gegen Prämien wie Upgrades oder Gratisflüge eintauschen lassen.