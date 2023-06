In den USA bietet man Fachkräften nicht nur Jobs an - sondern auch ein Arbeitsumfeld in deren Sprache.

Von Thomas Fromm, München

Daniel Quintanilla weiß, warum es wichtig ist, Sprachen zu können. Seine Eltern kamen vor vielen Jahren aus Mexiko hoch in den US-Bundesstaat Michigan, um in der Apfel- und Blaubeerernte auf den Feldern zu arbeiten. Da schien die Sache mit der Sprache noch nicht so wichtig. Hauptsache, die Leute pflückten Äpfel und Blaubeeren. Heute arbeitet der Sohn beim US-Autozulieferer Gentex, er nennt sich dort "Director of Talent Acquisition". Das heißt: Er sucht für den Hersteller von Rückspiegeln und Autoelektronik neue Arbeitskräfte.