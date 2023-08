Von Roland Preuß und Mike Szymanski, Berlin

Trotz aller Fördermaßnahmen und politischen Versprechen kommt der Wohnungsbau in Deutschland nicht in Schwung. Nun will Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) mit Steueranreizen eine Wende bewirken. Geywitz plant deutlich höhere Abschreibungsmöglichkeiten beim Bau neuer Mietwohnungen und will von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) entsprechende Ergänzungen in dessen Wachstumschancengesetz.