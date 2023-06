Von Andreas Jalsovec

Der Flug in die Ferien ist teuer, die Lebenshaltungskosten sind in vielen Ländern wegen der Inflation gestiegen: Für den Urlaub 2023 müssen Reisende häufig tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr. Bei einem Posten allerdings können sie in den meisten Fällen mit einer Entlastung rechnen: Mietwagen sind in beliebten Urlaubsländern zum Teil deutlich günstiger als 2022.