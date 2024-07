Von Sonja Salzburger

Wer nicht nur am Hotelpool relaxen oder an geführten Touren teilnehmen möchte, ist für seine Ausflüge im Urlaub oft auf einen Mietwagen angewiesen. Für die Reisekasse sind das zusätzliche Kosten. Die gute Nachricht ist: Leihautos sind 2024 nicht wesentlich teurer geworden als im Vorjahr. „Verglichen mit den Preisen in den Monaten Juli, August und September 2023 erkennen wir eine stabile Preisentwicklung ohne nennenswerte Ausreißer für diesen Sommer“, sagt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer des Mietwagenvermittlers Sunny Cars, der in mehr als 120 Ländern vertreten ist. Für August würden die Preise derzeit im Durchschnitt bei 66 Euro pro Tag liegen und seien damit sogar noch zwei Euro günstiger als 2023. Im September hingegen würden Mietwagen durchschnittlich 53 Euro kosten, einen Euro mehr als 2023.