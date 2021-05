Von Uwe Ritzer und Georg Wellmann, Essen

Dubai, Paris, Monte-Carlo, St. Gallen, Prag, Porto Cervo auf Sardinien - folgt man ihren Spuren in den sozialen Netzwerken, dann ist Valentina G. aus Weißrussland ganz schön herumgekommen. Zumindest eine Zeit lang. Und wenn die von ihr selbst geposteten Fotos nicht täuschen, logierte sie stets in besten Hotels, speiste in erstklassigen Restaurants und kaufte in teuren Markenboutiquen ein. Auch Bilder von ihrer Hochzeit 2017 hat Valentina G. veröffentlicht - allerdings ohne Bräutigam. Von dem ist sie zwischenzeitlich wieder getrennt.