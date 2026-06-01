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MeinungWohnenDie Mietpreisbremse ist gescheitert

Kommentar von Leopold Zaak

Lesezeit: 2 Min.

Ein Glück, wer einen alten Mietvertrag hat. So zahlt man oft viel weniger als der direkte Nachbar.
Ein Glück, wer einen alten Mietvertrag hat. So zahlt man oft viel weniger als der direkte Nachbar. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Es ist eine schöne Idee: Der Staat greift ein, damit die Wohnungsmieten nicht so schnell steigen. Nur, sie tun es dennoch. Wie lange sollte man an einem Gesetz festhalten, das nicht funktioniert?

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Konsequenz, heißt es immer, zahlt sich aus. Wenn man etwas will, dann muss man es nur lange genug versuchen. Sportler erzählen das: Einfach dranbleiben, und dann klappt das mit dem Halbmarathon. Oder Karriereberater: Bleib hartnäckig, und dann kommt die Gehaltserhöhung. Nur stimmt das nicht immer und überall. Manchmal ist die Idee richtig, der Weg dahin aber der falsche. Und einen falschen Weg kann man konsequent zu Ende gehen, man darf aber nur nicht erwarten, dass dabei das gewünschte Ergebnis herauskommt.

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