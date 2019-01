24. Januar 2019, 13:03 Uhr Wohnen Barley will Mietpreisbremse um fünf Jahre verlängern

Die Mietpreisbremse stand in ihrer ursprünglichen Form in der Kritik. Zum 1. Januar 2019 wurde sie deshalb verschärft.

Die Mietpreisbremse soll um fünf Jahre verlängert werden. Justizministerin Barley sagte, dass die Mietpreisbremse den Anstieg der Mieten verlangsame.

Dies wird durch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung bestätigt. Zwar liege in vielen Großstädten eine hohe Zahl der Mietangebote oberhalb der zulässigen Mietobergrenze. Trotzdem gebe es eine "messbare Bremswirkung".

Von Robert Roßmann , Berlin

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will die Mietpreisbremse um fünf Jahre verlängern. Barley kündigte am Donnerstag an, im Frühjahr einen entsprechenden Entwurf vorlegen zu wollen. Die Ministerin sagte, natürlich könne die Bremse allein die wohnungsbaupolitischen Versäumnisse der vergangenen 30 Jahre nicht heilen. Aber sie könne den Anstieg der Mieten verlangsamen. Dies sei angesichts teilweise dramatisch steigender Mieten in vielen deutschen Städten wichtig.

Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, die geltende Mietpreisbremse bis Ende 2018 auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Das Resultat dieser Evaluation durch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) liegt jetzt vor.

Das DIW kommt dabei zu dem Ergebnis, dass "die Mietpreisbremse den intendierten Effekt - eine Verlangsamung der Mietdynamik - erreicht". Zwar lägen in vielen Großstädten eine hohe Zahl der Mietangebote oberhalb der zulässigen Mietobergrenze. Trotzdem könne man insgesamt eine "messbare Bremswirkung" feststellen. Dieser Effekt liege allerdings nur in einer Größenordnung von zwei bis vier Prozent.

Eigentümer muss die Miete nie senken

Wegen der Mietpreisbremse dürfen Eigentümer bei der Wiedervermietung einer Wohnung höchstens zehn Prozent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen. Es gibt allerdings Ausnahmen, zum Beispiel fallen Neubauten nicht unter die Vorschrift.

Außerdem muss der Eigentümer die Miete nie senken. Er kann also unabhängig von der Vergleichsmiete immer mindestens die Miete verlangen, die er bereits vom Vormieter bekommen hat. Gesetzliche Grundlage der Preisbremse ist das "Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten", es ist im Juni 2015 in Kraft getreten.

Der Bund regelt darin jedoch nicht selbst, welche Regionen geschützt werden. Das Gesetz ermächtigt stattdessen die Bundesländer, die Gebiete auszuweisen, in denen die Mietpreisbremse gelten soll. Die Länder müssen dazu Rechtsverordnungen erlassen. Allerdings dürfen sie das nur bis zum 31. Dezember 2020. Barley will diese Frist nun um fünf Jahre verlängern.

Mieter müssen gegen eine zu hohe Miete selbst vorgehen. Das Bundesjustizministerium hat die bisher in derartigen Verfahren ergangenen und veröffentlichten Urteile ausgewertet. Demnach hatten die Mieter in etwa 75 Prozent der Fälle zumindest teilweise Erfolg. Im Durchschnitt wurde die monatliche Miete um 167 Euro gesenkt.

Barley löste mit ihrer Ankündigung unterschiedliche Reaktionen aus. Der wohnungspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Chris Kühn, sagte, die Verlängerung der Mietpreisbremse sei "ein längst überfälliger Schritt". Er erwarte von Barley jetzt aber, dass sie "zügig einen Gesetzentwurf vorlegt und sich gegen die Union durchsetzt".

Die Mietpreisbremse sei zwar besser als ihr Ruf, sie biete aber noch immer "zu viel Angriffsfläche für Verstöße". Der wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Föst, kritisierte Barley dagegen scharf. Er sagte, das "Ideologie-Instrument Mietpreisbremse" sei seit dem Tag der Einführung wirkungslos.

Die Mieten in den gefragten Lagen würden trotz der Bremse unaufhörlich steigen. Denn es fehle "schlicht an mehr Angebot". Diese Lage verschlimmere die Mietpreisbremse sogar noch, denn sie behindere dringend nötige Investitionen. Wer Mietern Macht geben wolle, müsse mehr Wohnungen bauen.