Ein Studium muss man sich leisten können. Nicht nur, weil Lernmaterial und Semesterbeiträge Geld kosten: Für viele Studierende ist der größte Kostenfaktor das Wohnen. Ob WG-Zimmer, möbliertes Apartment oder kleine Single-Wohnung, die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, zeigt eine Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Gemeinsam mit dem Finanzdienstleister MLP geben die IW-Experten den jährlichen Studentenwohnreport heraus. Und die nun erschienene Version zeigt: Im vergangenen Jahr steigen die Kosten zwar weiterhin, mit im Bundesdurchschnitt 2,3 Prozent allerdings etwas moderater als zuvor.