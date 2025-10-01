Ein Studium muss man sich leisten können. Nicht nur, weil Lernmaterial und Semesterbeiträge Geld kosten: Für viele Studierende ist der größte Kostenfaktor das Wohnen. Ob WG-Zimmer, möbliertes Apartment oder kleine Single-Wohnung, die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, zeigt eine Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Gemeinsam mit dem Finanzdienstleister MLP geben die IW-Experten den jährlichen Studentenwohnreport heraus. Und die nun erschienene Version zeigt: Im vergangenen Jahr steigen die Kosten zwar weiterhin, mit im Bundesdurchschnitt 2,3 Prozent allerdings etwas moderater als zuvor.
MietkostenWo Studierende noch günstig wohnen können
Die Preise für WG-Zimmer und kleine Wohnungen steigen weiter, zeigen neue Zahlen. Doch sie unterscheiden sich je nach Uni-Standort sehr stark.
Von Valentin Dornis
