Manche Probleme sind leicht zu erklären, aber das macht sie nicht weniger ärgerlich. Und es heißt erst recht nicht, dass man sie einfach beheben könnte. Die Bahn kommt häufig zu spät, weil das Netz alt und überlastet ist. Also einfach das Netz modernisieren? Wer oft mit der Bahn fährt, erlebt hautnah, dass das ein langwieriges Vorhaben ist. Mit dem Anstieg der Mieten in Großstädten ist es ähnlich. Hier wollen viele Menschen leben, und deshalb suchen sie eine Wohnung. Weil es davon aber nur wenige gibt, ist die Konsequenz: Die Mieten steigen. Und eine einfache Lösung für dieses Problem wurde bislang nicht gefunden.

Wie stark und wo die Mieten zuletzt gestiegen sind, hat der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) ermittelt. Der VDP hat die Daten von mehr als 700 Banken, die in der Immobilienfinanzierung tätig sind. Aus diesen Daten hat der Verband die Entwicklung der Immobilienpreise in Deutschland berechnet. Die neuesten Zahlen aus dem VPD-Immobilienpreisindex liegen der Süddeutschen Zeitung vor – und der Befund lässt sich so zusammenfassen: Die Lage am Mietmarkt wird immer angespannter.

Gegenüber dem dritten Quartal 2025 legten die Mieten in Deutschland in den Monaten Juli, August und September um 3,5 Prozent zu. Etwas weniger stark (3,0 Prozent), dafür aber bereits von einem sehr hohen Niveau ausgehend, sind die Mieten in den sieben größten deutschen Städten gestiegen, also in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf und Stuttgart. Am stärksten war den Zahlen vom VDP zufolge der Anstieg bei den Neuvertragsmieten in Hamburg. Hier zogen die Mieten um 4,1 Prozent an. Auch in München (plus 3,6 Prozent) und Frankfurt am Main (plus 3,5 Prozent) verschärft sich die Lage weiter. Deutlich moderater fiel der Anstieg der Mieten in Stuttgart aus (plus 1,4 Prozent).

Die Vergesellschaftungspläne richten dem Verband zufolge Schaden an

Deutlich weniger stark sind die Kaufpreise für Wohnimmobilien gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal gingen sie um 1,0 Prozent nach oben, bei selbstgenutztem Wohneigentum war der Anstieg noch ein wenig deutlicher (plus 1,4 Prozent).

Allgemein entwickeln sich Kauf- und Mietpreise sehr unterschiedlich. Kaufpreise sind deutlich sensibler, was die allgemeine Weltlage angeht. Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 stiegen die Zinsen, daraufhin fielen die Preise für Wohnimmobilien. Seit einigen Jahren erholen sie sich wieder. Bei den Mieten, vor allem in Ballungsräumen, kennen die Preise nur eine Richtung, ganz gleich was in der Welt passiert.

Blickt man auf den langfristigen Trend, wird noch deutlicher, wie groß das Problem mit den Mieten in den deutschen Städten inzwischen ist. In den vergangenen zehn Jahren sind sie in den sieben größten Städten um etwa das Doppelte gestiegen. Besonders stark in Berlin. Seit 2010 sind sie um mehr als das Zweieinhalbfache gestiegen. Auch wenn in der Hauptstadt viele Menschen noch zu verhältnismäßig günstigen Bestandsmieten wohnen – diese Zahlen zeigen, dass der Mietmarkt dort besonders umkämpft ist.

Die Zahlen liefern wohl auch eine Erklärung für die Idee, mit der die Linkspartei die Wahl um das Berliner Abgeordnetenhaus gewonnen hatte: die Vergesellschaftung Hunderttausender Wohnungen – zugunsten der Allgemeinheit und zuungunsten einiger Immobilienkonzerne wie Vonovia oder Heimstaden. Die Hoffnung: Über einen großen kommunalen Wohnungsbestand soll mittel- bis langfristig der Anstieg der Mieten gedämpft werden. Am Grundproblem – die große Nachfrage nach Wohnraum trifft auf wenig Angebot – würde die Vergesellschaftung allerdings nichts ändern.

Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer beim VDP, findet daher deutliche Worte für das Vorhaben der Parteien, die in Berlin eine Koalition bilden wollen. Deutschland brauche mehr Wohnraum, „keine ideologischen Experimente auf Kosten der Wohnungssuchenden“, sagt er. Der Verband äußert sich schon seit Monaten ablehnend zu den Vergesellschaftungsplänen der Linken. Zuletzt verwies der VDP darauf, eine Vergesellschaftung könnte Immobilienkredite in die Höhe treiben – nicht nur in Berlin, sondern auch darüber hinaus.