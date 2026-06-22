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HitzewelleMuss ich weniger Miete zahlen, wenn es zu heiß wird?

Lesezeit: 2 Min.

Mit dem Ventilator vor dem Fenster sitzen. Viele Mieter müssen sich bei der Hitze etwas einfallen lassen.
Mit dem Ventilator vor dem Fenster sitzen. Viele Mieter müssen sich bei der Hitze etwas einfallen lassen. Annette Riedl

Menschen in Dachgeschosswohnungen und mit großen Fenstern haben dieser Tage besonders mit der Hitze zu kämpfen. Immerhin: Einige von ihnen könnten sich Geld zurückholen.

Von Leopold Zaak

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Vielleicht lesen Sie diesen Text ja in einer Dachgeschosswohnung. Das ist dieser Tage nicht immer ein angenehmer Ort – und das wird auch noch eine Weile so bleiben. In dieser Woche wird es an vielen Orten in Deutschland deutlich heißer als 30 Grad, da wird die Dachgeschosswohnung zur Sauna, nur mit Wellness hat das wenig zu tun. Als Mieter hat man da im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Erstens, man hält irgendwie durch: Gegenüberliegende Fenster öffnen, die Sonne aussperren, viel trinken, das kann helfen. Zweitens: Man kann der Hitze mit technischer Aufrüstung begegnen. Sich vor ein mobiles Kühlgerät oder einen günstigeren Ventilator zu setzen, macht einen Unterschied. Es gibt aber auch einen dritten Weg, der zwar erst einmal keine Abkühlung verspricht, aber möglicherweise Geld.

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Von der Bayernredaktion

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