Wer in der US-Wahlnacht Börsenindizes verfolgt hat, konnte Zeuge einer kurzen Achterbahnfahrt werden. Nachdem der Sieg der Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus immer deutlicher wurde, gaben die asiatischen Börsen zunächst deutlich nach. Der Nikkei und der südkoreanische Index Kospi gaben beide um mehrere Prozent nach, konnten sich aber schnell wieder erholen und während des Handelstages die Verluste wieder ausgleichen. Bei den US-Indizes wie dem S&P 500 zeigten sich ähnliche Dellen in der Kursentwicklung. Der Dax legte zum Handelsstart zu. Wollte man die Kurven in Worte fassen, könnte man sagen: Die Börsen waren erst überrascht, aber dann auch ein wenig erleichtert über die klare Niederlage der Trump-Regierung bei den Midterms. Für Sparer, die ihr Geld in Aktien anlegen, sind solche Schwankungen nicht weiter dramatisch. Interessanter ist die Frage: Was bedeutet das Ergebnis für die kommenden Monate und Jahre?