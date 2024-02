Von Björn Finke, Simon Hurtz und Nils Wischmeyer, Bedburg

Der Gradmesser für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist seit ein paar Tagen ein Acker in Bedburg, direkt neben der A61. Hunderte Meter lang in beide Richtungen, umgepflügt, ein paar Pflöcke sind eingerammt. In vielen Furchen steht Wasser vom Nieselregen. Wäre dieser Acker nicht zufällig die Hoffnung des Rheinischen Reviers: Niemand würde sich für ihn interessieren. Dies war überregional auch so, bis am vergangenen Donnerstag die Nachricht über den Ticker lief, die das Rheinland seither elektrisiert: Microsoft investiert viel Geld in neue Rechenzentren. Nicht in den USA, nicht in Asien. Sondern in Europa, in Deutschland und ein guter Teil davon hier: auf dem Acker.