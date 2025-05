Sogar Microsoft denkt darüber nach, was Trump mit der Cloud anstellen könnte

Weil die EU-Staaten erstmals ernsthaft nach Alternativen zu amerikanischen Tech-Konzernen suchen, gibt Microsoft eine Reihe großer Versprechen ab. Bleibt die Frage, was davon im Ernstfall zu halten wäre.

Von Max Muth

Regierungen in ganz Europa wollen tatsächlich Ernst machen mit digitaler Souveränität. Länder wie Deutschland sind bei digitalen Diensten zu 90 Prozent abhängig von Unternehmen aus den USA, in anderen europäischen Staaten ist die Quote ähnlich. Resilienz sieht anders aus. Dass eine solche Situation inmitten eines Handelskriegs mit einem volatilen Möchtegern-Autokraten problematisch ist, hat sich allmählich herumgesprochen – und zum ersten Mal werden nun ernsthaft Alternativen erwogen. Das scheint nun wiederum Microsoft nervös zu machen.