Das könnte eine ungemütliche Vorweihnachtszeit werden für viele Microsofties. So werden die Mitarbeiter des Softwarekonzerns Microsoft genannt, der jüngst mit einer gewaltigen Panne viel ungewollte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Bis zu 30 Stunden hatte es gedauert, bis am 13. November endlich wieder alle Dienste so liefen, wie sie sollten. Dienste, ohne die viele Unternehmen , aber auch Behörden nicht oder nur unzureichend arbeiten können.

Der E-Mail-Dienst Outlook, das Kommunikationsprogramm Teams und einige andere Anwendungen fielen überraschend aus. Regierungsbehörden etwa in Japan oder Australien waren dadurch nahezu lahmgelegt. Und das Schlimme daran war, dass es Microsofts eigene, interne Abläufe waren, die verhinderten, dass das Problem in angemessener Zeit behoben wurde.

Was unter angemessen zu verstehen ist, hat die Microsoft-Chefetage jetzt ziemlich klar definiert: Eine Stunde, länger dürfe es künftig nicht mehr dauern, bis eine vergleichbare Störung wieder behoben ist.

Das Management hat daher intern die höchste Alarmstufe, genannt Code Red, ausgelöst. Alle verfügbaren Kräfte sind aufgerufen, dafür zu sorgen, dass sich ein derartiges Versagen nicht wiederholt. Wie sich herausstellte, stolperte der Konzern quasi über seine eigenen Konzernstrukturen. Nicht nur, weil sich ein Update für das Betriebssystem Windows nicht mit einem Update der Cloud-Software vertrug.

Sondern vor allem, weil es in elf verschiedenen Chats in Teams rund 11 000 Nachrichten brauchte, bis das Problem eingegrenzt war. Die zuständige Managerin bei Microsoft, Amanda Silver, bemühte dazu in einem internen Memo sogar eine militärische Analogie. Die Techniker hätten sich wie im Nebel des Kriegs bewegt – also in einem Zustand der Ungewissheit über die Lage.

Vertrauen ist die Geschäftsgrundlage von Cloud-Anbietern

Wie so oft kommen nach solchen Großereignissen Dinge ans Licht, die davor allenfalls intern Aufregung verursachen und oft genug nicht ausreichend Beachtung finden. Ein anderer führender Manager beklagt beispielsweise, dass es oft Tage dauere, bis wichtige Patches weltweit verteilt würden. Patches, wörtlich: Flicken, sind Software-Flicken, die Sicherheitslücken stopfen oder gravierende Fehler beheben.

Das Ziel für die Zukunft ist also, Patches künftig innerhalb einer Stunde nicht nur zu programmieren, sondern auch auszuspielen. So weit, gibt das Unternehmen zu, sei man derzeit noch nicht. Ob das für alle Fälle erreichbar ist, daran kann man auch Zweifel haben. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein mit heißer Nadel gestrickter Patch zwar womöglich das Problem behebt, zugleich aber neue Probleme schafft.

Andererseits ist auch klar, dass die Zeitfenster zwischen der Entdeckung etwa eines Sicherheitslecks und dessen Ausnutzung durch Hacker immer kürzer werden, unter anderem durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Pannen wie die jüngste kann sich der Konzern deshalb nicht mehr leisten.

Microsoft lebt wie alle Cloud-Anbieter schließlich auch davon, dass seine Kunden ihm zutrauen, die immer wichtigere Infrastruktur sicher und zuverlässig zu betreiben. Wenn dieses Vertrauen erodiert, bedroht dies ganz unmittelbar das Geschäftsmodell des Konzerns.