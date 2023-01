Werbung für "Call of Duty" auf der Computerspiel-Messe Gamescom in Köln im Jahr 2017.

Für 69 Milliarden Dollar will Microsoft den Spieleentwickler Activision Blizzard kaufen - und mit ihm die Spielereihe. Darf es so einen Mega-Deal überhaupt geben?

Von Jannis Brühl und Max Muth

Im Oktober wurde hinter den verschlossenen Türen der britischen Marktaufsicht in London geballert. An diesem Tag standen drei Videospiel-Konsolen vor den Kartellwächtern: eine Xbox von Microsoft, eine Playstation von Sony, eine Switch von Nintendo. Phil Spencer, Microsofts Gaming-Chef, hatte sie mitgebracht, so berichtet es die New York Times. Er führte den skeptischen Aufsehern vor, dass einzelne Spiele auf verschiedenen Konsolen laufen. Er wollte demonstrieren: Der Markt funktioniert, lasst uns doch bitte Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar kaufen! Denn dieser Deal wird gerade weltweit von Behörden wie der britischen Marktaufsicht durchleuchtet.