Ein massiver weltweiter Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams hat am Donnerstag und Freitag den Betrieb von Unternehmen und Behörden weltweit gestört. Die Behebung der Probleme dauerte auch nach etwa zehn Stunden noch an. Die Bemühungen zur Wiederherstellung der Dienste kämen nicht wie erwartet voran, teilte Microsoft mit. Das Unternehmen suche nach alternativen Wegen, um die Serverkapazitäten zu erhöhen. Betroffen sind vor allem Funktionen von Microsoft 365, die auf der cloudbasierten E-Mail-Plattform Exchange Online basieren. Auf der Website Downdetector wurden in der Spitze mehr als 130 000 Ausfälle in den USA gemeldet, bevor sich die Probleme am Freitag auch auf den asiatisch-pazifischen Raum ausweiteten.

Von der Störung sind auch sensible Regierungsbereiche betroffen. In Australien meldeten der Geheimdienst und die Bundespolizei Ausfälle. Die Regierung in Canberra aktivierte ein Abkommen mit Microsoft, um eine vorrangige Wiederherstellung der Systeme sicherzustellen. Der australische Innen- und Cybersicherheitsminister Tony Burke erklärte, Microsoft gehe nicht von einem Cyberangriff aus. Vielmehr handele es sich offenbar um ein fehlerhaftes Update, ähnlich wie bei der weltweiten IT-Panne durch die Sicherheitsfirma CrowdStrike im Jahr 2024. Auch das US-Repräsentantenhaus meldete Einschränkungen für seine Nutzer.

Die Auswirkungen zogen zudem weite Kreise in der Wirtschaft. Die Entwickler von Künstlicher Intelligenz (KI), OpenAI und Anthropic, untersuchten Probleme mit Schnittstellen zu Microsoft-Diensten, die nicht wie erwartet funktionierten. Der US-Elektrolastwagenbauer Workhorse Group verschob wegen der IT-Probleme die Vorlage seiner Quartalszahlen. Microsoft hatte zuvor erklärt, dass eine Reihe von Servern unerwartet nicht verfügbar sei. Dies liege jedoch nicht an einem plötzlichen Anstieg des Datenverkehrs. Erst im vergangenen Monat hatte ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Probleme gesorgt.

Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X die Lösungsbemühungen, die zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieben. Die Softwarefirma berichtete zunächst von Problemen bei Exchange-Mailboxen in den USA. Danach hieß es vom Unternehmen, dass die Störung weltweit Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 treffen könne. Man versuche, den Datenverkehr an möglicherweise problematischen Servern vorbeizuleiten, hieß es.

Im nächsten Schritt schien Microsoft einen Erfolg vermelden zu können: Auf betroffenen Servern sei ein Prozess entdeckt worden, der sie lahmlege. Danach hieß es, man bringe einen Teil der Server wieder ans Netz – „und sie bleiben soweit stabil“. Eine Stunde später folgten enttäuschte Hoffnungen: Die Server könnten sich wieder aufhängen, sobald Datenverkehr sie erreiche, berichteten die Microsoft-Ingenieure.

Wie lange die Störung noch andauern könnte, war zunächst unklar

Anschließend wurde dann versucht, Teile der Infrastruktur isoliert hochzufahren, und dabei sehe man „positive Ergebnisse“, hieß es. Wenig später musste Microsoft erneut einen Rückschlag einräumen: Die Maßnahmen griffen nicht wie erwartet. Wie lange die Störung noch andauern könnte, blieb zunächst unklar.

Ausfälle von Online-Diensten gibt es immer wieder – meist sind sie aber nur von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme so gravierend oder so schwer zu finden, dass es zu stundenlangen Störungen kommt.