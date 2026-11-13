Es war kein guter Tag für Microsoft und seine Kunden. E-Mails, Chats, Anrufe und andere Dienste des Konzerns waren seit Donnerstagabend europäischer Zeit weltweit gestört. Betroffen sein dürften viele Millionen Menschen, Unternehmen und Behörden. Die Probleme hielten am Freitagmittag noch an, auch wenn Microsoft leichte Fortschritte beim Kampf gegen das Chaos verkündete. Der Fall macht Millionen Menschen weltweit schlagartig ihre Abhängigkeit von Microsoft bewusst. Störungen im Outlook-Betrieb gibt es immer wieder. Ungewöhnlich ist, dass die aktuelle seit Donnerstagnacht europäischer Zeit mehr als zwölf Stunden anhielt.

Welche Dienste gestört sind

Vor allem geht es um Programme von Microsoft 365, das Abo-Paket für Bürosoftware des Konzerns: das E-Mail-Programm Outlook – sowohl in der App als auch im Browser, das Chat- und Telefonie-Programm Teams, der KI-Assistent Co-Pilot, der Sicherheitsschutz Defender. Welche Microsoft Dienste aktuell wie betroffen sind, sehen Nutzer hier.

Wer betroffen ist

Getroffen hat es einen guten Teil der Wirtschaftswelt. Microsoft 365 zählte in diesem Jahr mehr als 450 Millionen verkaufte Lizenzen (eine Lizenz entspricht nicht genau einem Nutzer, aber die Nutzerzahl dürfte ebenfalls im hohen Millionenbereich liegen). Die Software wird besonders von Unternehmen, aber auch von Verwaltungen und anderen Organisationen genutzt.

Börsenhändler und Banken von Frankfurt bis Singapur hatten Bloomberg zufolge Probleme, ohne ihre E-Mail- und Chat-Zugänge Deals abzuschließen. Beim europäischen Börsenbetreiber Euronext mussten Mitarbeiter wichtige Firmeninformationen über das Telefon durchgeben statt wie sonst per Mail. Euronext betreibt unter anderem die Börsen in Paris, Brüssel, Lissabon, Amsterdam, Oslo, Athen und Mailand.

Open AI und Anthropic, die führenden Entwickler von künstlicher Intelligenz, prüften Probleme mit ihren Schnittstellen zu Microsoft-Diensten. Der E-Mail-Support mehrerer indischer Fluggesellschaften war betroffen.

Der US-Truckhersteller Workhorse verschob die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen von Donnerstagabend US-Ostküstenzeit auf Montag. Auch der Luxusartikel-Konzern Richemont, zu dem unter anderem Cartier und Piaget gehören, verschob die Bekanntgabe seiner Zahlen am Freitagmorgen.

Die Störung betraf auch Regierungen. Japans Finanzministerium hatte keinen E-Mail-Zugang mehr. Das IT-System der Regierung war ausgefallen. Sicherheitsbehörden sind ebenfalls betroffen. In Australien meldeten Geheimdienst und Bundespolizei Ausfälle. Die dortige Regierung aktivierte sogar ein Abkommen mit Microsoft, um sicherzustellen, dass die eigenen Systeme mit Vorrang wieder hergestellt würden.

Die Bundesverwaltung in Deutschland sei „arbeitsfähig und im Wesentlichen nicht von dem Ausfall betroffen“, erklärte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das Amt riet allgemein dazu, die Abhängigkeit von Microsoft zu reduzieren: „Als BSI raten wir dazu, geschäftskritische Dienste möglichst mit Alternativen zu hinterlegen.“

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Was hat das Problem ausgelöst?

Dass es sich um einen Hackerangriff handelt, dementiert Microsoft: „Derzeit ist uns keinerlei bösartige Aktivität bekannt, die diesen Vorfall auslöst.“ Der Datenverkehr sei nicht höher als sonst gewesen, aber einige Server seien „unerwartet nicht verfügbar“ gewesen. Die Arbeitslast, die eigentlich für diese Server bestimmt gewesen war, wurde auf andere Server umgeleitet – die dann überfordert waren und offenbar in die Knie gingen.

In einer Reihe von Nachrichten auf der Plattform X ließ sich über Stunden der fast verzweifelt wirkende Kampf von Microsofts Sicherheitsteams gegen die Störung beobachten. Die ersten Maßnahmen hätten nicht gefruchtet, die betroffenen Server seien überfordert: „Wir isolieren einen Teil der Infrastruktur und starten die betroffenen Komponenten neu“. Von da an sollte es noch Stunden dauern, bis Besserung eintrat. Erst am Freitagmittag deutscher Zeit hieß es: In Schlüsselanwendungen sehe man nun Fortschritte, etwa beim Zugang zu E-Mails. Nun gehe es darum, die Schlange der aufgestauten E-Mails abzubauen. Das „E-Mail-Timeout“-Fenster hatte Microsoft zuvor schon auf 48 Stunden verlängert. So sollen während der Störung geschickte, aber nicht zugestellte E-Mails auch nach dem Zeitfenster noch ausgeliefert werden und nicht verloren gehen.

Administratoren, die sich um die IT von Unternehmen kümmern, sollen Microsofts Stellungnahmen genau folgen, falls der Konzern neue Informationen bereitstellt.

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Der Vorfall zeige das Problem von Microsofts Macht, sagt Harald Wehnes. Er ist Informatikprofessor an der Universität Würzburg und Sprecher des Arbeitskreises „Digitale Souveränität“ der Gesellschaft für Informatik, und sagt: „Die Störung war kein Sicherheitsvorfall. Sie war ein Souveränitätsvorfall.“ Ein Konfigurationsfehler habe gereicht – „und die halbe Weltverwaltung stand zwölf Stunden still“. Er weist darauf hin, dass der Bund vergangenes Jahr fast eine halbe Milliarde Euro für Microsoft-Lizenzen ausgegeben habe. Das Geld hätte auch an deutsche Unternehmen gehen können. „Die Abhängigkeit von Wirtschaft und Verwaltung ist besorgniserregend.“

Zusätzlich zum Stress der technischen Wiederherstellung trifft Microsoft Spott. Viele Nutzer im Netz verweisen darauf, dass der Konzern erst vor zwei Wochen verkündet hatte, 60 000 Angestellte mit Abfindungen loswerden zu wollen – mehr als ein Viertel seiner Angestellten. Die Tech-Konzerne bauen in der Breite Stellen ab, und geben zugleich immer mehr Geld auf, um KI-Infrastruktur aufzubauen. Es gibt allerdings keine Hinweise darauf, dass ein Abbau von Sicherheitsfachleuten die Störung am Donnerstag ausgelöst hat.

Unter den Haupt-Thread, in dem Microsoft auf X Neuigkeiten zur Störung postete, kommentierte ein Nutzer: Ob man sich denn nun von Microsoft 365 in Microsoft 364 umbenenne? Den einen Tag hat der Konzern jedenfalls verloren.