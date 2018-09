4. September 2018, 21:14 Uhr Michael Hasenstab Hoffen auf Superman

Die Lage in Argentinien ist brisant: In Buenos Aires demonstrieren Anfang der Woche Staatsbedienstete gegen Entlassungen.

Michael Hasenstab ist ein Star der US-Fondsbranche, lange hatte er mit seinen riskanten Engagements Erfolg. Doch nun hat er sich in Argentinien womöglich verzockt.

Von Claus Hulverscheidt , New York

Es ist nicht so, als hätte Michael Hasenstab den Schlamassel nicht kommen sehen. Allein auf die USA, so warnte der Starmanager der Fondsfirma Franklin Templeton im Juni in Berlin, rasten derzeit gleich vier Hurrikans zu, die sich zum "perfekten Sturm" vereinen könnten: die Leitzinserhöhungen der Notenbank, der Mangel an Arbeitskräften, das riesige Budgetdefizit und die Deregulierungspolitik der Regierung Trump. Dass schon wenig später er selbst von den gewaltigen Winden erfasst werden würde, damit allerdings hatte Hasenstab wohl nicht gerechnet.

Dabei ...