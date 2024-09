Der Mutterkonzern der Deutschen Post will in den kommenden Jahren rasant wachsen, obwohl das Umfeld schwierig ist. Doch das Briefgeschäft in der Heimat schrumpft.

Von Björn Finke, Düsseldorf

Der weltweit größte Logistikkonzern DHL will noch viel größer werden: Vorstandschef Tobias Meyer gibt als neues Ziel aus, dass der Umsatz 2030 mindestens um die Hälfte höher sein soll als 2023 -da erreichte das Bonner Mutterunternehmen der Deutschen Post 82 Milliarden Euro. Um das zu schaffen, will das Dax-Mitglied seine Position in Wachstumsfeldern wie gekühlter Pharma- und Biotech-Logistik, Transporten von Teilen für Windkraftanlagen oder Onlinehandel stärken. Das ist Teil der „Strategie 2030“, die der Konzern am Montagabend präsentierte.