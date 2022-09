Es ist eine harte und schwierige Tarifrunde in der Metallindustrie. Dabei könnte eine Lösung in Sicht sein - wenn sich beide Seiten auf eine hohe Zusatzzahlung verständigen.

Inflation, Rezession: In der Metallbranche mit Millionen Beschäftigten gehen Arbeitgeber und Gewerkschaften öffentlich aufeinander los. Doch interne Gedankenspiele könnten zu einem Deal führen.

Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters, München

Wenn es schon so losgeht, wird es schwierig. "Wir erleben eine mehrfache Eskalation auf der Arbeitgeberseite", sagt Jörg Hofmann der Süddeutschen Zeitung. Der Chef der Gewerkschaft IG Metall zählt auf, was er eskalierend findet: Die Forderung, dass die Löhne diesmal gar nicht steigen sollen. Und "das Kramen in der Mottenkiste alter Arbeitgeberträume nach längeren Arbeitszeiten". Das zielt direkt auf seinen Gegenpart, Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf, der exakt das fordert: möglichst keine Erhöhung der Löhne, aber länger arbeiten.