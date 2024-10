Von Alexander Hagelüken, Benedikt Peters

Vier Millionen Beschäftigte in Autofabriken und anderen Metallbranchen können auf mehr Geld hoffen. Die Arbeitgeber in der größten deutschen Industrie bewegen sich erstmals in der diesjährigen Lohnrunde. Sie bieten insgesamt 3,6 Prozent mehr Gehalt in zwei etwa gleich großen Stufen: Die Löhne sollen Mitte 2025 steigen, und dann ein Jahr später noch mal. Der Tarifvertrag soll 27 Monate laufen.