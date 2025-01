Mark Zuckerberg ändert seine Regeln für Beiträge zu den Themen Gender und Einwanderung. Was darf man nun wieder schreiben? Was bedeutet das für deutsche Nutzer? Was tun die Faktenchecker von Correctiv? Fragen und Antworten.

Von Jannis Brühl

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat den Rotstift gezückt. Das sieht man in der englischen Version der Hausregeln zum Thema „Hassrede“ seiner sozialen Netzwerke Facebook und Instagram. Verschiedene Passagen sind rot durchgestrichen, neue in Grün hinzugefügt. So macht der Konzern seine Änderungen in neuen Versionen des Regelwerks transparent.