Wenn die Zukunft einmal da ist, sieht sie nur selten so aus, wie man sie sich vorgestellt hat. In der Blütezeit des technologisch geprägten Science-Fiction-Genres etwa wurde die Fantasie des Lesers oft durch interplanetarische Raumfahrt, fliegende Autos oder eben Jetpacks, also Düsenrucksäcke, beflügelt. Heute ist die Zukunft da, Jetpacks, fliegende Autos und Reisen zum Mars und zu Jupiter nicht. Aber hey, dafür kann man jetzt mit Brillen sprechen.