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TechnologieWir wollten Jetpacks!

Lesezeit: 6 Min.

Es ist zwar gelegentlich praktisch, sieht aber immer ein bisschen komisch aus, wenn Leute in ihren Brillengläsern etwas lesen. Oder es liegt an Mark Zuckerberg.
Es ist zwar gelegentlich praktisch, sieht aber immer ein bisschen komisch aus, wenn Leute in ihren Brillengläsern etwas lesen. Oder es liegt an Mark Zuckerberg. Carlos Barria/Reuters

Wir bekamen Brillen mit eingebautem Teleprompter. Aber wer will die Dinger überhaupt aufsetzen?

Von Max Muth

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Wenn die Zukunft einmal da ist, sieht sie nur selten so aus, wie man sie sich vorgestellt hat. In der Blütezeit des technologisch geprägten Science-Fiction-Genres etwa wurde die Fantasie des Lesers oft durch interplanetarische Raumfahrt, fliegende Autos oder eben Jetpacks, also Düsenrucksäcke, beflügelt. Heute ist die Zukunft da, Jetpacks, fliegende Autos und Reisen zum Mars und zu Jupiter nicht. Aber hey, dafür kann man jetzt mit Brillen sprechen.

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